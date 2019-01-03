«Прошлогодний оливье»: Хейтеры высмеяли Мадонну за располневшую фигуру и «второй подбородок»

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Всегда спортивная и очень талантливая Мадонна стала посмешищем в сети из-за сильно набранного веса и неприглядного вида.

После публикации в сети видео, где она поет песню «The Stonewall Inn» со своим тринадцатилетним сыном Дэвидом и начались насмешки над американской звездой. Хейтеры буквально высмеяли Мадонну за располневшую фигуру и «второй подбородок».

Бонус ко всему стала и попа певицы, которую похоже она тоже сделала искусственно, прибегнув к пластической хирургии. Все дело в том, что легендарная поп-исполнительница в свои 60 лет - выглядела великолепно. Подтянутая и очень рельефная — одним словом мечта любой «бодибилдерши» Мадонна сражала всех на своем пути.

Манера исполнения и очень красивый голос дополняли картину ее популярности. Вот только сейчас появление в таком образе Мадонны, в канун Рождества, весьма удивило поклонников и заставило «развязаться злым языкам».

«Семечки в заднем кармане», «Труселя с пушапом на попе», «Прошлогодний оливье в подарок к телу», «второй подбородок угорает от жира», «срочно мезим — для Мадонны незаменим», «грудь перешла в зад», «импланты сбежали по ляжкам и бокам», «у нее диета поменялась в вегетарианской на свиную в год свиньи», - написали хейтеры в соцсети.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких десятков лет Мадонне удавалось держать сторожащую диету и не выходить из спортзала. Что именно повлекло такой «обвал» в теле непонятно. Может быть уже не та сила духа или затяжная депрессия «помогает» опустить руки на себя— остается только догадываться.