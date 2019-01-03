«Вопреки Клюкиной»: Егор Крид «отжарил» Алену Венум в Дубаях

Бурные новогодние праздники весьма удачно сложились у певца с известной блогершой Венум. Изрядно выпившие звезды не стеснялись своих чувств на камеру. Окружение Крида рассказало, что после клубной вечеринки — пара провела время в гостинице до утра.
Певец Егор Крид после участия в шоу на ТНТ «Холостяк», так и не раскрыл карт вместе ли они с Дарьей Клюкиной или нет. Новогодние каникулы для звезды из Black Star прошли более чем хорошо и даже немного интимно.
В сеть просочилось видео, где Крид нежно обнимает на камеру незнакомую девушку. Пользователи в сети признали ее как Алену Венум. В своем видео известная в интернет-кругах блогер Венум, не скрывает чувств к голубоглазому красавцу. Она намекнула своим подписчикам на новые отношения, внезапно сложившиеся с завидным женихом России.
Вот только Егор Крид, похоже нашел очередную для скоротечной любви. Судя по всему, вопреки Клюкиной и ее чувствам — он таки «замутил» в Дубаях с черноглазой красавицей, чем и поверг в шок своих влюбленных фанаток. Егор Крид «отжарил» Алену Венум в Дубаях, заявило окружение Крида.
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Какой довольный 😂❤️❤️ . . . Отмечайте Егора👇🏻 . _______________________________ Понравилось-сохрани💕💫 Берёте фото/идею-отмечайте меня, иначе бан _______________________________ . . Не забудь подписаться на @egor.k58 💋 . . . @egorkreed . . . . #егоркрид #крид #egorkreed #kreed #ekteam #ekfamily #блэкстар #blackstar #кридоманы #кридоманыправятмиром #дарьяклюкина #викториякороткова #ракета #миллионалыхроз #этомоё #семьясказала #малотакмало #гучи #часики #багзбанни #bugsbunny 🖤
Судя по всему, две одинокие и изрядно выпившие души нашли друг друга. Может тем самым, Егор дал понять, что больше не хочет видеть Дашу рядом с собой и отомстил ей за откровенный клип с Димой Биланом. Новогодние праздники для некоторых звезд открыли много семейных «скелетов в шкафу».
Так например, Александр Цекало улетел в жаркие страны с девушкой азиаткой внешности, позабыв о своей супруге и ребенке. Ксения Собчак тоже «намылилась» в отпуск с Константином Богомоловым, что и подтвердила в своем Instagram. Только Ольга Бузова не изменяя своим привычкам — встретила праздник с подружками и мини-пигами, написали хейтеры.