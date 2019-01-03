«Вопреки Клюкиной»: Егор Крид «отжарил» Алену Венум в Дубаях

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Бурные новогодние праздники весьма удачно сложились у певца с известной блогершой Венум. Изрядно выпившие звезды не стеснялись своих чувств на камеру. Окружение Крида рассказало, что после клубной вечеринки — пара провела время в гостинице до утра.

Певец Егор Крид после участия в шоу на ТНТ «Холостяк», так и не раскрыл карт вместе ли они с Дарьей Клюкиной или нет. Новогодние каникулы для звезды из Black Star прошли более чем хорошо и даже немного интимно.

В сеть просочилось видео, где Крид нежно обнимает на камеру незнакомую девушку. Пользователи в сети признали ее как Алену Венум. В своем видео известная в интернет-кругах блогер Венум, не скрывает чувств к голубоглазому красавцу. Она намекнула своим подписчикам на новые отношения, внезапно сложившиеся с завидным женихом России.

Вот только Егор Крид, похоже нашел очередную для скоротечной любви. Судя по всему, вопреки Клюкиной и ее чувствам — он таки «замутил» в Дубаях с черноглазой красавицей, чем и поверг в шок своих влюбленных фанаток. Егор Крид «отжарил» Алену Венум в Дубаях, заявило окружение Крида.

Судя по всему, две одинокие и изрядно выпившие души нашли друг друга. Может тем самым, Егор дал понять, что больше не хочет видеть Дашу рядом с собой и отомстил ей за откровенный клип с Димой Биланом. Новогодние праздники для некоторых звезд открыли много семейных «скелетов в шкафу».