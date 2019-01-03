Нибиру выжигает людей: Обещанный в Новый год конец света начался во Владивостоке

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Эксперты-уфологи всего мира уже месяц предрекают гибель Земли от загадочной Нибиру. По их словам, Планета Х должна была подойти к Земле и мощью своей гравитации «вытолкнуть» обетованную с её орбиты ещё 16 декабря. Конца света не случилось, дата была «перенесена» на 1 января из-за смены траектории Нибиру. И вот, с Нового года по всему Владивостоку, в котором явления загадочной планеты подмечались чаще всего, вспыхнули пожары.

Как сообщают пожарные, по всему городу загораются бараки. Уфолог из приморской столицы комментирует:

«Что неудивительно, бараки – дома деревянные, многие из которых, кстати, просмолены»

По его словам, гравитационное воздействие Нибиру – просто утка, дезинформация от профанов. На самом деле пришельцы с грозной планеты используют лучевое оружие, к которому наиболее уязвимы деревянные ветхие строения.

«Кирпичные дома огнеупорны, а часть панельных облицованы характерной «советской» мозаикой, что позволяет в значительной мере отражать опасное излучение»

Как сообщает источник, возгорается «даже не укрытая снежной подушкой трава», что также говорит в пользу теории уфолога – горят материалы, наименее устойчивые к теплопроводному излучению.

Всего за несколько дней во Владивостоке сгорели дома по улицам Талалихина, Надибаидзе и Героев Хасана. Пожарные приводят свою версию случившегося. Спасатели считают, кто-то специально поджигает аварийный жилищный фонд, расчищая места под новые прибыльные стройки. Как известно, Владивосток – город точечной застройки, мест под новые дома крайне мало и все они дорогие. Да и на новых автопарковках в самом автомобильном городе страны можно очень неплохо «подняться».

«Банальный перевод «стрелок»», - разбивает эксперт эту версию. – «Властям не нужна паника, они объяснят любое громкое событие бытовыми мелочами, чтобы сохранить народ в повиновении. Как это было в Магнитогорске, где якобы из-за взрыва газового баллона рухнул целый подъезд…»

По данным специалиста, Владивосток выбран первой мишенью не случайно. Именно здесь замечено наибольшее число «вспышек» Нибиру за декабрь, и здесь же уже не первый раз появляются в небе неопознанные объекты.