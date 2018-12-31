«Это конец!»: Ученые расшифровали предупреждение с Нибиру перед Новым годом

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Пришедшие из космоса на антарктическую станцию таинственные звуки, рассекречены уфологами.

Таинственные звуки космоса были зафиксированы антенной, после чего они были преобразованы в аудиофайлы. Рассекречивание звуков вызвало много споров среди исследователей, однако уфологи провели самое четкое сравнение, которое позволило поставить все точки над I.

Несколько месяцев назад о Нибиру стало говорить все больше людей. Причиной стало то, что по всему миру пронеслись странные звуки из космоса, которые многих заставили сказать: «Это конец».

Многие из них были опубликованы на YouTube, но все также записаны секретными исследователями космоса.

Но страх до сих пор не исчез, и теперь, в преддверии нового года антарктическая станция при помощи антенны зафиксировала новые звуки. Именно в тот же момент на станции были видны галактические лучи, которые будто состояли из лучей солнца.

На видео звуки полностью идентичны тем, что были услышаны несколько месяцев назад. Есть предположение, что именно в январе Нибиру столкнется с Землей и начнется война с гуманоидами, а сами звуки из космоса является последним предупреждением землянам.

Другие же уфологии уверенны, что послание несет за собой исключительно положительный характер, а гуманоиды лишь просят помощи о их спасении и временном переселении на планету людей.

В любом случае, исследователи космических сил остаются без сомнений, что звуки каким-то образом действительно связаны с Планетой Х – Нибиру.