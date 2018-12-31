Фейковые новости, отмывание денег и кража данных: Индийские компании лишат Facebook всех видов мошенничества

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Социальная сеть втайне потратила 400 миллионов долларов на индийских IT-специалистов. Они не только улучшат безопасность соцсети, но и будут заниматься строгой модерацией. В компании решили больше не надееться на технологии и положиться на живых людей.

2018 год стал для социальной сети Facebook очень тяжёлым. Всё дело в целом ряде скандалов, в которых участвовала компания. Фейковые новости, отмывание денег и кража данных – во всех этих «грехах» обвиняли Facebook. Из-за скандалов рейтинги и компании очень сильно упали, как и уровень доверия пользователей.

Как бы то ни было, недавно в Facebook решили исправить ситуацию. Всех видов мошенничества социальную сеть лишат индийские компании, такие как HCL Technologies, Wipro и Tech Mahindra. Социальная сеть за несколько последних месяцев увеличила процент работы со IT-компаниями из Индии, о чём заявили источники в компаниях.

Согласно подсчётам, для модерации социальной сети Facebook потратила на услуги индийцев около 400 миллионов долларов, и в дальнейшем цены контрактов будут только увеличиваться. Дело в том, что руководство компании собирается решить все проблемы с помощью живых людей, а не технологий, на которые Facebook раньше возлагала большие надежды.

Стоит отметить, что при этом индийские специалисты молчат о работе с Facebook указывая на то, что все подробности станут известны по итогам третьего квартала в январе.

На такой шаг в Facebook решились только после скандала с продажей данных Cambridge Analytica, обвинениях во вмешательстве в президентские выборы, а также продажей информации частным лицам, таким как Netflix. Марк Цукерберг обещал нанять более 20 000 человек для улучшения безопасности в Facebook.

Кстати, в Индии были очень недовольны обвинениями в адрес Facebook, мол соцсеть распространяет слухи, ведь в ней зарегистрировано больше 294 миллионов индийцев.