Призраки, фантомы и даже злые духи реально могут стать причиной помутнения рассудка, подчеркивают авторы ролика.
Довольно часто люди сталкиваются в реальности с необъяснимыми вещами и удивительными сущностями. Пожалуй, каждый может вспомнить необычное явление, которое легко идентифицировать с приведением. Вместе с тем, во многих случаях люди не подозревают, что стали объектом для призрака. Зачастую большинство подобных атак не явны для жертвы, поэтому лишь со стороны можно оценить степень воинственности духов. Топ-10 паранормальных явлений с камер видеонаблюдения опубликовали в Сети. Судя по запечатленным кадрам, в мире реальности довольно часто встречаются необъяснимые явления, которые не видны человеческому глазу. Чтобы детально рассмотреть каждую ситуацию, реально важно иметь видеозапись.
Видеозапись демонстрирует, что фантомы, призраки и духи могут обитать совсем близко к человеку, поэтому предвидеть их «приход» очень трудно и практически нереально, говорят эксперты.
Стоит ли принимать на веру увиденное, это дело каждого, но наука пока не поддерживает мнение о существовании мира духов и фантомов.