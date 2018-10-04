Сегодня, 12:17

Призраки, фантомы и даже злые духи реально могут стать причиной помутнения рассудка, подчеркивают авторы ролика.

Довольно часто люди сталкиваются в реальности с необъяснимыми вещами и удивительными сущностями. Пожалуй, каждый может вспомнить необычное явление, которое легко идентифицировать с приведением. Вместе с тем, во многих случаях люди не подозревают, что стали объектом для призрака. Зачастую большинство подобных атак не явны для жертвы, поэтому лишь со стороны можно оценить степень воинственности духов. Топ-10 паранормальных явлений с камер видеонаблюдения опубликовали в Сети. Судя по запечатленным кадрам, в мире реальности довольно часто встречаются необъяснимые явления, которые не видны человеческому глазу. Чтобы детально рассмотреть каждую ситуацию, реально важно иметь видеозапись.

«Паранормальные явления – это явления, выходящие за пределы возможностей человека, понимаемых в настоящее время наукой. Есть некоторые страшные моменты, связанные с паранормальной активностью. Это самые страшные вещи, которые засняли на камеру из своих расследований люди», - говорится в описании к ролику.

Видеозапись демонстрирует, что фантомы, призраки и духи могут обитать совсем близко к человеку, поэтому предвидеть их «приход» очень трудно и практически нереально, говорят эксперты.

«Поэтому, находясь в одиночку в комнате, не стоит быть уверенным, что вы одни», - предупреждают охотники за паранормальным.

Стоит ли принимать на веру увиденное, это дело каждого, но наука пока не поддерживает мнение о существовании мира духов и фантомов.