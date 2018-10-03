«Подонок и предатель»: Путин, как бывший сотрудник КГБ, оценил жизнь и деятельность Скрипаля

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На днях появилось сообщение, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были якобы отравлены российскими агентами в Солсбери, живы и относительно здоровы, но не хотят общаться с журналистами.

Владимир Путин, как бывший сотрудник КГБ, жестко и емко оценил жизнь и деятельность экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Подонок и предатель» - заявил президент России в телевизионном эфире, добавив, что не понимает, почему со шпионом, продавшим свою родину, своих коллег носятся, как с каким-то правозащитником или видным политическим деятелем. Чувства Путина можно понять, если учесть, что они со Скрипалем почти ровесники и служили в родственных организациях. При этом, Путин даже по свидетельству людей, мягко говоря, не любящих российского президента отмечают, что за время службы в Ленинграде Путин ни разу не запятнал своего мундира политическим сыском и не принимал участия в репрессиях против советских диссидентов.

В Дрездене ГДР Путин занимался политической разведкой, после развала СССР вышел в отставку. Скрипаль родился в Киеве. В ГРУ занимался кадровой политикой Управления после командировки в Испанию в качестве военного атташе, где и был завербован представителями британской разведки. Куратором предателя стал Пабло Миллер. Служебное положение помогло Скрипалю сдать МИ-6 почти сотню российских нелегалов, работающих под прикрытием на Западе. Таким образом, предатель нанес колоссальный вред и подставил коллег под уголовное преследование. Кстати за свою девятилетнюю деятельность Скрипаль получил от британских хозяев довольно скромное вознаграждение, примерно 100 тысяч долларов. Так что можно понять чувства Путина, когда он характеризовал Скрипаля.