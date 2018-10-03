Под предлогом защиты от Нибиру ученые могут создать гибельное для Земли оружие

Сегодня, 14:51

Реальная угроза от планеты-убийцы после долгих колебаний и недомолвок почти официально признана в научном сообществе, однако, по мнению экспертов, это обстоятельство может таить опасность другого свойства.

Военные аналитики предполагают, что под предлогом защиты от Нибиру ученые ведущих мировых держав могут создать гибельное для Земли оружие. В NASA активно разрабатывается комплекс миссии защиты от астероидов, который будет испытан в ближайшее время. Основные характеристики системы представлены скупо, однако можно предположить, что такое оружие из-за своей потенциальной мощности может принести множество бед в случае выхода из строя. Это, что касается трагической случайности. Хуже то, что разработчикам вооружений будет предоставлен карт-бланш по причине космической опасности, в результате чего начнется практическое воплощение проектов, которые ранее были заморожены из-за их глобального разрушающего действия. Например, лазерные пушки на оптико-волоконной технологической основе.

Электромагнитное оружие, которое ранее разрабатывалось как локальное средство подавления электроники противника, под предлогом спасения от агрессии инопланетян может получить такие мощности, которые погрузят всю Землю во тьму и хаос. В этом случае, количество жертв, особенно в крупных городах, будет исчисляться миллионами. Создание искусственного интеллекта для военных действий приведет к истреблению целых народов, если его решат запрограммировать на определенный тип геномов, который ученым покажется близким к строению пришельцев. Нельзя списывать со счетов и физиков из ЦЕРН с их Большим адронным коллайдером. Предоставленный повод для активизации опасных опытов может закончиться глобальной катастрофой.