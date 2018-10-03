«Дорогое топливо»: Крымский мост не решил проблему цены бензина – эксперт

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Автоцистерны с топливом относятся к опасным грузам и для них движение по мосту запрещено, говорит житель Феодосии.

Вопрос цены бензина остро стоит для многих россиян. Люди не могут понять, почему же им приходится платить так много денег и жить в настолько богатой стране со своим топливом. Такого мнения придерживаются и не исключением стали жители Крымского полуострова.

«После открытия движения для грузовых автомобилей по Крымскому мосту – цены на заправках продолжают расти. Всё потому, что автоцистерны с топливом относятся к опасным грузам и для них движение по мосту запрещено #Феодосия #Крым», - написал пользователь Сети из Феодосии.

Не секрет, что дорогое топливо трудно поставлять на территорию, соединённую сушей с Украиной. Крымский мост пока не решил проблему цены бензина и это подтверждают много публикаций в соцсетях. Эксперт выразил свою позицию в этом вопросе.

Наибольший риск купить некачественное топливо – в Хабаровском крае России и в Крыму, заявил заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов. По словам эксперта, остается непонятной цена на топливо, которую не могут себе позволить многие люди. Решится ли вопрос по окончанию строительства железнодорожной переправы, специалисты не берутся предсказывать и угадывать. Говорят, что все будет ясно после принятия в эксплуатацию объекта.