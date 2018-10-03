«Спиритические» сеансы с умершими это фейк – ученые

Появление облика заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта, так называемой парейдолии, подчеркивают исследователи.
Люди видят лица в облаках или на поверхности Марса благодаря нашим развитым системам восприятия. Шаблоны обработки, такие как регистрация человека на расстоянии, биологические. Так говорят исследователи, опираясь на свои доводы и факты.
Термина для этого явления не существовало до недавнего времени. Однако появление слова «парейдолия» решило вопрос кардинально. Это явление характеризуется восприятием знакомых, но бессмысленных картин в случайных стимулах или шуме. Обычно это относится к зрительным образцам, но иногда этот термин используется для обозначения других ощущений, таких как звук (в этом случае его можно назвать, соответственно, аудио парейдолия). Разбираясь в этом вопросе, ученые высказали еще одно важное предположение. По словами экспертов, «спиритические» сеансы с умершими - это фейк.
В природе не может быть связи с потенциально не живым человеком. К тому же наша способность придумать и вымыслить дает шанс шарлатанам зарабатывать на этом еще и деньги. Не стоит забывать, что тысячи людей во всем мире время от времени говорят, что имели контакт с обликом своего погибшего возлюбленного или родственника. Почему так происходит, ученые отвечают четко: «Это фантазия, вымысел и желание, мы так хотим».