«Спиритические» сеансы с умершими это фейк – ученые

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Появление облика заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта, так называемой парейдолии, подчеркивают исследователи.

Люди видят лица в облаках или на поверхности Марса благодаря нашим развитым системам восприятия. Шаблоны обработки, такие как регистрация человека на расстоянии, биологические. Так говорят исследователи, опираясь на свои доводы и факты.

«Если вы посмотрите на любые стены, испещренные различными пятнами или смесью различных видов камней, если вы собираетесь изобрести какую-то сцену, вы сможете увидеть в ней сходство с различными ландшафтами, украшенными горами, реками, скалами, деревьями, равнинами, широкими долинами и различными группами холмов. Вы также сможете увидеть разнообразные бои и фигуры в быстром движении и странные выражения лиц, и диковинные костюмы, и бесконечное количество вещей, которые затем можно свести в отдельные и хорошо продуманные формы», - говорил Леонардо да Винчи в одной из своих бесед.

Термина для этого явления не существовало до недавнего времени. Однако появление слова «парейдолия» решило вопрос кардинально. Это явление характеризуется восприятием знакомых, но бессмысленных картин в случайных стимулах или шуме. Обычно это относится к зрительным образцам, но иногда этот термин используется для обозначения других ощущений, таких как звук (в этом случае его можно назвать, соответственно, аудио парейдолия). Разбираясь в этом вопросе, ученые высказали еще одно важное предположение. По словами экспертов, «спиритические» сеансы с умершими - это фейк.

В природе не может быть связи с потенциально не живым человеком. К тому же наша способность придумать и вымыслить дает шанс шарлатанам зарабатывать на этом еще и деньги. Не стоит забывать, что тысячи людей во всем мире время от времени говорят, что имели контакт с обликом своего погибшего возлюбленного или родственника. Почему так происходит, ученые отвечают четко: «Это фантазия, вымысел и желание, мы так хотим».