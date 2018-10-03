Трамп готов начать Третью мировую войну ради сохранения президентского кресла – эксперты

То, что считалось политическим блефом 45-го хозяина Белого дома, отличающегося высмеиваемой СМИ эксцентричностью, может в ближайшее время стать кошмарной реальностью для всего мира.
Политические и военные эксперты, проанализировав последние события, с тревогой отмечают, что Дональд Трамп готов начать Третью мировую войну ради сохранения президентства. Доказательств, как косвенных, так и прямых, набралось немало за прошедшие два года. Нарушая хронологический порядок, политологи определяют три основных месседжа президента США, подкрепленных реальными действиями. Во-первых, не могло не насторожить внезапно вспыхнувшую «любовь» между Трампом и потенциальным международным изгоем Ким-Чен-Ыном. Пока северокорейская пресса привычно славит своего лидера за «дальновидность» и дипломатический обман «средоточия мирового империализма», западные и российские политологи усматривают в «податливости» Трампа обеспечение лояльности КНДР и создании наиболее выгодного плацдарма в случае военных действий против России и Китая.
Во-вторых, возобновление риторики Вашингтона, направленной на обвинение Москвы в нарушении исторического Договора о запрете ракет малой и средней дальности, явно свидетельствует о создании «дымовой завесы» вокруг последних разработок ядерного оружия малого радиуса действия. Применение подобных зарядов, например, в Сирии или на Балканах, неминуемо запустит цепную реакцию, которую Трамп считает контролируемой США. В-третьих, создание космических сил, инициированное Трампом можно считать провокацией или, по мнению уфологов, защитой от Нибиру, но программа по милитаризации космоса стоит слишком дорого, чтобы такой прагматик как нынешний президент США пускался на заведомо нереализуемые авантюры. В сухом остатке – версия о начале глобальной войны, которая может стать последней в истории земной цивилизации.