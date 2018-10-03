Трамп готов начать Третью мировую войну ради сохранения президентского кресла – эксперты

Сегодня, 00:05

То, что считалось политическим блефом 45-го хозяина Белого дома, отличающегося высмеиваемой СМИ эксцентричностью, может в ближайшее время стать кошмарной реальностью для всего мира.

Политические и военные эксперты, проанализировав последние события, с тревогой отмечают, что Дональд Трамп готов начать Третью мировую войну ради сохранения президентства. Доказательств, как косвенных, так и прямых, набралось немало за прошедшие два года. Нарушая хронологический порядок, политологи определяют три основных месседжа президента США, подкрепленных реальными действиями. Во-первых, не могло не насторожить внезапно вспыхнувшую «любовь» между Трампом и потенциальным международным изгоем Ким-Чен-Ыном. Пока северокорейская пресса привычно славит своего лидера за «дальновидность» и дипломатический обман «средоточия мирового империализма», западные и российские политологи усматривают в «податливости» Трампа обеспечение лояльности КНДР и создании наиболее выгодного плацдарма в случае военных действий против России и Китая.