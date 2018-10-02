«Киркоров + Тимати»: Противостояние звезд может быть признаком любви – психолог

Вчера, 20:03

Отказ в сексуальной связи мог стать поводом к непримиримой войне, говорит эксперт.

Отношения Филиппа Киркорова со многими звездами дает повод говорить не только о его профессионализме. Все чаще поп-король российской эстрады страдает от нападок хейтеров, которые то и дело находят новых любовников и любовниц Филиппа Киркорова. Отношения с Ани Лорак неоднократно подавали как тайный сексуальный союз, а близость с Ольгой Бузовой объясняют проплаченной пиар-акцией. В поле зрения попал и Николай Басков, с которым Киркоров записал провокационный сингл «Ибица».

«Николай Басков любовник гея Киркорова», «Киркоров и Басков заведут оргию в шоу бизнесе», «Басков круче в постели, чем Примадонна», - писали «желтые» СМИ.

Однако есть догадка, что не только близкие к артисту люди и звезды могут быть его сексуальными партнерами. Например, конфликт с Тимати попал в историю шоу-бизнеса, как противостояние. Однако, практикующий психолог видит скрытый подтекст в подобных «скандалах».

«Противостояние звезд может быть признаком любви. Если человек не получает желаемый объект своего обожания для любовных утех и интима, то начинается включение обратного сценария – любовь сменяется противостоянием. Так можно предположить, что «Киркоров + Тимати» вполне возможный этому пример», - говорит эксперт.

Естественно гарантии, что это так нет, но вот вероятность вполне реальна. Напомним, что основой конфликт начался во время появления Тимати на эстраде. Апогеем противостояния стал 2012 год. Тимати резко негативно отозвался о музыкальной премии «Муз ТВ». Киркорову дали звание «лучший исполнитель», а вот рэпер сказал о неадекватности списка победителей, тем самым оскорбил экс-мужа Аллы Борисовны Пугачевой.

Все закончилось синглом рэпера «Ты кто такой, давай до свидания». После того у них были общие проекты, но большинство хейтеров предполагают, что пара «Киркоров + Тимати» может быть союзов «скрытых геев».