Ученые: Сигарообразный НЛО может быть посланником других планет

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Космический объект 1I/Оумуамуа был замечен еще в 2017 году, и многие приняли его за инопланетный корабль.

Ученые из Европейского космического агентства и Немецкого института астрономии им. Макса Планка считают, что так называемый «сигарообразный НЛО» может быть посланником других планет. 1I/Оумуамуа стал первым астероидом, который пролетел через Солнечную систему. Его классифицируют как скалистый или минерализированный объект с примесью металлов, как у темной стороны Сатурна, имеющий красную поверхность.

Исследователи предполагают, что свое «путешествие» астероид начал после формирования планеты, и имел связь еще с четырьмя звездными системами. Правда, одно ученых все же смущает: он движется со скоростью, не подвластной законам физики.

По последним данным, несмотря на характерную форму, «НЛО», за который приняли космический объект, может считаться кометой из-за той скорости, с которой он передвигается, хотя его структура крайне нетипична для этого вида космического тела.

Скорее всего, данное небесное тело было выброшено при взрыве и формировании новой планеты, что объясняет хаотичное вращение объекта. Но уфологи, которые увидели доклад ученых, уверены, что это настоящий посланник иных цивилизаций, поскольку обычный астероид или комета не может иметь таких противоречивых характеристик.