Ученые нашли новое объяснение появлению марсианской луны

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Изучение Марса длится уже довольно долго, но все же ученым не удается постичь тайну данной планеты. Теперь они предположили, что Фобос вполне может оказаться осколком Красной планеты.

Исследователи уже давно стараются понять природу происхождения спутников планеты Марс. На сегодняшний день существует одна из основных версий происхождения Деймоса и Фобоса, которые считаются астероидами, захваченными марсианским притяжением. Как доказательство такой версии сообщается, что при наблюдении в телескопы поверхности данных спутников Красной планеты, она является темнее поверхности самого Марса. А в инфракрасном свете их поверхности аналогичны той, которая есть у астероидов класса D.

Углубившись в изучение Фобоса, ученые все же пришли к выводу, что это совсем не астероид, о чем свидетельствует его необычный угол орбиты и состав коры. Сравнив пробы коры Марса и Фобоса, исследователи убедились, что они абсолютно идентичны, а значит предполагаемый астероид может вполне быть обломком Марса.

Тим Глотч, геолог из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук проанализировал инфракрасные спектры Фобоса, которые более 10 лет назад собрала исследовательская станция Mars Global Surveyor, а затем сравнил их со спектрами метеоритов, которые были найдены в Британской Колумбии. Ученый убежден, что Фобос, скорее всего, отколовшийся кусок марсианской поверхности, образовавшийся примерно в то же время что и земная Луна.

В определенный момент планета подверглась интенсивной астероидной бомбардировке, из-за которой от поверхности откололись массивные глыбы. Большинство из них улетело в открытый космос, но одна осталась в поле притяжения Красной планеты. Однако не все ученые согласны с такими выводами. Главная претензия к эксперименту Глотча — в том, что поверхность Фобоса подвержена космической эрозии, и воспроизвести такой процесс в лаборатории весьма сложно.