Покойный Азнавур может забрать Галкина в мир душ за странную пародию - экстрасенс

Вчера, 19:25

Максим Галкин совершил ошибку, когда решился на подражание великому певцу, считает экстрасенс. Теперь за это его может ждать расплата.

Шарль Азнавур является знаменитым французским шансонье армянского происхождения, который в свое время исполнил известную композицию «Вечная любовь», что навсегда останется в памяти людей. Сегодня, 1 октября, исполнитель умер пока по неизвестным причинам, но по социальным сетям прокатилась волна ностальгии и воспоминаний о знаменитом певце.

В телешоу «Точь-в-точь» Максим Галкин решился на пародию той самой песни «Вечная любовь» в исполнении Азнавура на французском языке. Однако, данное исполнение не впечатлило ни поклонников, ни, как утверждает теперь экстрасенс, самого Шарля. По мнению провидицы, покойный Азнавур может обидеться и забрать Галкина в мир душ за странную и даже нелепую пародию.

Восковое лицо, неестественное исполнение и даже присутствие какой-то насмешки может спровоцировать дух певца на отчаянный поступок и в таком случае Максим пожалеет о таком некачественном подходе к подражанию знаменитого артиста.

Продолжение... Татьяна Навка высказала слова скорби родным Шарля Анзавура Жена Дмитрия Пескова выразила соболезнования в социальных сетях близким французского шансонье. Впрочем, сами фанаты также осудили пародиста за такую откровенно плохую работу. Естественно, что Галкин не является сам по себе певцом, но даже его грим в данном случае оставляет желать лучшего, считают поклонники творчества Азнавура.

«У Максима Галкина хороший французский, но плохой Шарль Азнавур. Такой артист никогда бы не стал популярным», «Я все понимаю, и некоторые пародии у него получаются действительно прекрасно. Но вот это вот было очень далеко от прекрасного. Он никогда, да и вообще никто не сможет стать Азнавуром. Одно выражение его грустных армянских глаз чего стоит... Короче это выступление просто позор», «Нет души,нет эмоций», «Галкин показал просто старика из дома престарелых без души», - негодуют комментаторы.

Таким образом, живым также стоит поостеречься исполнения пародий или же подражаний на знаменитостей, ведь, по словам экстрасенса, у них есть большой кредит влияния и в загробном мире они могут позволить себе больше, нежели простые люди.