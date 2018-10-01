Покойный Азнавур может забрать Галкина в мир душ за странную пародию - экстрасенс

Максим Галкин совершил ошибку, когда решился на подражание великому певцу, считает экстрасенс. Теперь за это его может ждать расплата.
Шарль Азнавур является знаменитым французским шансонье армянского происхождения, который в свое время исполнил известную композицию «Вечная любовь», что навсегда останется в памяти людей. Сегодня, 1 октября, исполнитель умер пока по неизвестным причинам, но по социальным сетям прокатилась волна ностальгии и воспоминаний о знаменитом певце.
В телешоу «Точь-в-точь» Максим Галкин решился на пародию той самой песни «Вечная любовь» в исполнении Азнавура на французском языке. Однако, данное исполнение не впечатлило ни поклонников, ни, как утверждает теперь экстрасенс, самого Шарля. По мнению провидицы, покойный Азнавур может обидеться и забрать Галкина в мир душ за странную и даже нелепую пародию.
Восковое лицо, неестественное исполнение и даже присутствие какой-то насмешки может спровоцировать дух певца на отчаянный поступок и в таком случае Максим пожалеет о таком некачественном подходе к подражанию знаменитого артиста.
Впрочем, сами фанаты также осудили пародиста за такую откровенно плохую работу. Естественно, что Галкин не является сам по себе певцом, но даже его грим в данном случае оставляет желать лучшего, считают поклонники творчества Азнавура.
Таким образом, живым также стоит поостеречься исполнения пародий или же подражаний на знаменитостей, ведь, по словам экстрасенса, у них есть большой кредит влияния и в загробном мире они могут позволить себе больше, нежели простые люди.