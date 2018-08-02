«Нибиру поменяла направление»: Подросток из России назвал дату конца света

14-летний подросток шокировал опытных конспирологов четкими научными фактами, в которых не все зрелые люди разбираются.
Подросток из России назвал новую и точную дату конца света. По словам совсем юного мальчика (по внешним данным 13-14 лет), Планета Х поменяла направление и уже не будет угрожать жителям Земли.
Цифры в его предсказании стоят внимания и нуждаются в проверке. Возможно мальчик – нумеролог со сверх способностями, заподозрили конспирологи.
Специалисты по предсказаниям и конспирологическим теориям очень удивлены, что мальчик способен так точно и лаконично выражать мысли по поводу глобальных проблем человечества.