«Нибиру поменяла направление»: Подросток из России назвал дату конца света

Сегодня, 17:31

14-летний подросток шокировал опытных конспирологов четкими научными фактами, в которых не все зрелые люди разбираются.

Подросток из России назвал новую и точную дату конца света. По словам совсем юного мальчика (по внешним данным 13-14 лет), Планета Х поменяла направление и уже не будет угрожать жителям Земли.

«Опять.. Я могу сказать что конца света не будет я знаю когда он будет Нибиру она существует но она вообще далеко от нас она движется в другую сторону на земле меняется климат потому что земля не вечная ей тоже надо менять она меняет через каждый 500 лет если бы климат не менялся то бы было хуже», - сообщил парень.

Цифры в его предсказании стоят внимания и нуждаются в проверке. Возможно мальчик – нумеролог со сверх способностями, заподозрили конспирологи.

«Я хочу сказать, конец света будет 2045 22 марта этой датой мы все умрем, сейчас нам ничего не грозит. Ещё говорят что Апофис Апокалипсис это вранье до 45 года ничего не будет. Ещё я гарантирую, будет война где-то в 30 годах. У всех планет меняется климат. Солнце с каждым годом будет ярче и ярче», - уверил ребенок.

Специалисты по предсказаниям и конспирологическим теориям очень удивлены, что мальчик способен так точно и лаконично выражать мысли по поводу глобальных проблем человечества.