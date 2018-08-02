«Ходорковскому мало смертей»: Россияне выступают против журналистских расследований в ЦАР

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Джемаль, Радченко и Расторгуев погибли от автоматов рядовых африканских преступников, а «ЧВК Вагнера» и другие вооруженные формирования не имеют к трагедии никакого отношения, поэтому Ходору необходимо пресечь бессмысленные кончины граждан РФ, пишут люди в соцсетях.

«Тяжелым бременем на всю жизнь» считает Михаил Ходорковский смерть российских журналистов в ЦАР. Пообещав финансовую помощь семьям Джемаля, Радченко и Расторгуева, бывший олигарх назвал доведение расследования «грязных делишек» Путина в Африке до конца лучшим способом почтить память граждан РФ. Пока Ходор выясняет, почему журналисты без охраны покинули безопасную зону, не оформили командировку и не совершили ряд прочих, казалось бы, обязательных процедур, в Сети пользователи рвут на клочья его резонансный пост в Facebook.

«Ходорковскому мало смертей, он жаждет продолжения расследования. Пусть сам берет камеру-микрофон в руки и чешет на войну», - высказываются о позиции бывшего олигарха россияне.

Граждане РФ выступают против журналистских расследований в ЦАР, называя их бессмысленными. Ни «ЧВК Вагнера», ни другие военные формирования не виноваты в смерти Джемаля, Радченко и Расторгуева. В этом направлении копать бессмысленно. А отправлять новое «пушечное мясо» в пребывающую в состоянии войны страну попросту бесчеловечно, «взрываются» соцсети.

Параллельно мусульмане просят мировое сообщество и Россию в частности не искать в убийстве журналистов религиозный мотивов. Больше всего от прессы досталось движению «Селека», якобы имевшему и мотив, и средства для преступления. Однако официальные представители африканских повстанцев отвергли громкое обвинение.

Накануне против агрессии в сторону мусульман выступил Рамзан Кадыров. Глава Чечни напомнил, что Орхан Джемаль также является последователем ислама, поэтому разбираться в религиозной принадлежности преступников – это последнее, чем нужно заниматься в ходе расследования жутких убийств.