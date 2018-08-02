ВДВ станут ядром маневренных войск в войнах будущего

Сегодня, 07:45

Результаты сражений во многом будут зависть именно от ВДВ, поэтому уже сейчас войска усиленно готовят к современным и будущим войнам.



Сегодня, 2 августа, День десантника. Этому роду войск исполнилось 88 лет. ВДВ сохранят свою ключевую роль и в войнах будущего. Именно они станут ядром маневренных войск.

Такую точку зрения высказал полковник Алексей Кукушкин. Он возглавлял разведку ВДВ в период 1971 – 1985 годов.

Полковник полагает, что в войнах будущего значение десантных войск не изменится. Можно неограниченно бомбить или обстреливать объект, но бой не будет выигран, пока там не закрепится солдат.

Части ВДВ смогут сразу же после удара высокоточным оружием, высадиться в необходимом месте. Скорость здесь очень важна, поскольку противнику нельзя давать опомниться.

Лучше других с этим справятся только десантники, поскольку являются высокоманевренными.

Будущие войны станут существенно отличаться от тех, что были в 1940-е годы. Необходимость в огромных фронтах и миллионных армиях уже ушла в прошлое.

Сейчас всё решит высокоточное оружие и высокоэффективные средства нападения. Всё это будут дополнять подвижные войсковые соединения, которые станут применяться более широко.

В Москве и других городах РФ уже готовятся к тому, что десантники, как и всегда, будут отмечать свой праздник с размахом. Практика показывает, что как ни защищай бассейны и фонтаны, ВДВ туда прорвётся.