«Обычное убийство или политзаказ?»: Российские журналисты в ЦАР были обречены на смерть

Сегодня, 14:41

Слишком глупо и самонадеянно разъезжать с дорогим оборудованием, деньгами и белым цветом кожи по стране, где налеты и грабежи являются способом выживания.

Страшные новости заполонили информационное пространство накануне. В ЦАР неизвестные преступники жестоко расправились с тремя российскими журналистами: Орханом Джемалем, Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым. Как это заведено в современном мире, смерть связанного с политикой человека называют заказной, а здравый смысл и логика отходят на второй план.

Мы же выберем стезю умеющих самостоятельно размышлять людей, взглянув на факты. Российские журналисты были обречены на смерть в ЦАР, еще пребывая на территории России и оформляя свою поездку, как туристическую. Отсутствие цели визита в Африку в документах граждан РФ сегодня подтвердила Мария Захарова (МИД). Как итог, Джемаль, Расторгуев и Радченко добрались на Черный континент «левыми путями», не имея за спиной гарантий от своей родины и даже банального охранного сопровождения.

Вторым скользким шагом российских журналистов стал пропуск мимо ушей настоятельной рекомендации местных чиновников не отправляться в ночные путешествия. Команда отправилась, а вскоре трупы всех ее членов были обнаружены в автомобиле, стоявшем в 33 км от Сибута.

И наконец, показать босому африканцу с автоматом упитанного белокожего дядьку с дорогостоящей камерой на шее, ухоженным внешним видом и подозрительно плотными карманами – это все равно, что бросить кость изголодавшей собаке.

ЦАР – страна, где убийство, по большому счету, обыденность. С раннего детства выходцы бедных семей знают, что ради собственного достатка можно лишить жизни ни в чем неповинного человека. Это одно из последних мест на Земле, куда нужно отправляться без охраны.

Назревает логичный вопрос: они же журналисты, неужели они не знали куда направляются? Знали, а поэтому и рискнули жизнью. Возможность отбить годовой оклад в России одним репортажем у черта за пазухой сделала свое дело. Конечно, гражданские убеждения и профессиональный азарт также сыграли роковую роль, однако это не то, ради чего ставят на кон жизнь.

Теперь рассмотрим самый популярный вопрос последних двух суток: трагедия в ЦАР – это обычное убийство или политзаказ? Включаем детективов и копаем под вторую версию. В первые часы после обнаружения тел граждан РФ мировые СМИ пестрили новостями, мол, кто-то расправился с «кремлевскими пропагандистами». Столь серьезное обвинение не помешало этим же источникам в тот же день обвинить во всем и сам Кремль. Всплыло имя Михаила Ходорковского и выстроилась следующая логическая цепочка: Ходор – проплата журналистов – уязвить «путинскую Россию». Дальше копать нельзя, не спрашивайте почему, здоровее будете.

Горькая правда состоит в том, что, пока пытающиеся сыграть на убийстве соотечественников стороны будут переводить стрелки, настоящие преступники спокойно растворятся на территории ЦАР, оставив семьи родственников без ответов и шанса на возмездие.