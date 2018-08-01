«Цена мира?»: Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей

Сегодня, 09:18

«Они голодали, так что принудить их к сексуальной связи за вознаграждение было довольно легко», - заявил один из бывших «голубых касок».

Миротворцы являются инструментом ООН по установлению мира в отдельно взятых странах или регионах. Их целью является наведение порядка на охваченных войной территориях, обеспечение безопасности мирного населения, однако, как выяснилось, сами «голубые каски» иногда не гнушаются прибегать к насилию по отношению к беззащитным и обездоленным людям. «Цена мира» бывает очень высокой для гражданских лиц, причём часто страдают от такой заботы ООН дети.

Недавно расследование журналистов британского телеканала Channel 4 показало, что военные, действующие под мандатом самой влиятельной международной организации, повсеместно используют насилие по отношению к уязвимому и беззащитному населению лежащих в руинах стран для удовлетворение своих самых низменных потребностей. Корреспонденты обвинили миротворцев ООН в массовых изнасилованиях детей по всему миру. За последние десятилетия более 1700 миротворцев подозревались в сексуальном насилии, однако лишь единицы были приведены к ответу.

Валери из Конго призналась журналистам, что ей было 14 лет, когда миротворец Дидье Бурже впервые предложил ей деньги за секс. Он был возрастом, как её отец, но девочка согласилась на непристойное предложение, поскольку остро нуждалась в деньгах. За ночь француз заплатил ей два доллара. Позже того, как действия педофила получили огласку, в 2004 году во Франции в отношении него возбудили дело. Первоначально военного обвинили в изнасиловании более 20 детей, но доказать удалось лишь два случая. Сейчас мужчина уже отбыл срок своего наказания и живёт на свободе. В интервью Channel 4 он без лишнего стеснения признаётся в ужасных преступлениях, заявляя, что за еду или малые деньги он и его товарищи в Африке могли получить что угодно. «Они голодали, так что принудить их к сексуальной связи за вознаграждение было довольно легко», - заявил Бурже.

Другая жертва изнасилования миротворцев ООН – Даниэлла из Центральноафриканской республики – призналась, что впервые над ней надругались солдаты в возрасте 10 лет. Родители послали девочку на рынок за продуктами. Когда она проходила мимо поста миротворцев, военные предложили ей попить воды. Будучи ещё ребёнком, воспринимая «голубые каски» как защитников, Даниэлла приняла «помощь» военных. Последние подмешали в воду неизвестный наркотик, и когда школьница потеряла возможность сопротивляться, по очереди надругались над ней. Наутро девочку выбросили на улицу и велели никому не говорить о произошедшем.

За более чем 20 лет тысячи миротворцев были обвинены в изнасилованиях мирных жителей, но до суда дошли лишь чуть более 50 дел. Миротворцы не защищены от судебного преследования за преступления, совершённые в зарубежных миссиях. В таких ситуациях они подчиняются законам своей страны, однако дела зачастую не доходят до суда из-за сложности расследований. Жертвы и свидетели преступлений иногда проживают на других континентах и не желают ездить за полмира, чтобы добиться правосудия. В ряде случае они и вовсе могут отказаться от дачи показаний, опасаясь расправы военных. Внутренней системы правосудия ООН, способной объективно и оперативно осуществлять расследования таких преступлений, нет и в ближайшем будущем, вероятнее всего, не появится. Всё это создаёт условия для ощущения полной безнаказанности военных, призванных обеспечивать мир и защиту незащищённым людям.