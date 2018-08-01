WWF: Люди исчерпали ресурсы Земли за 2018 год

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С 1 августа человечество начало жить «в долг», добывая важные биологические составляющие из недр планеты, которые ещё не успели восстановиться.

Учёные бьют тревогу и предупреждают об опасности истощения Земли. Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) утверждают, что 1 августа люди исчерпали ресурсы планеты за 2018 год. Там пояснили, что ежегодно дату исчерпания ресурсов определяет специальная организация. Речь идёт о научно-исследовательской лаборатории «Глобальная сеть экологического следа» (GFN). Сотрудники данной организации пользуются данными ООН о потреблении ресурсов и загрязнении окружающей среды.

Исследователи заявляют – тот факт, что люди начали «жить в долг» у планеты уже в августе, говорит о многих тревожных факторах. В частности, учёные напомнили, в начале 2000-х годов дата исчерпания годовых ресурсов приходилась на октябрь. Данный период с каждым годом существенно сокращается, что грозит глобальной катастрофой.

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