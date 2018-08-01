«Не такие и мощные»: У NASA обнаружили серьёзную оплошность

Сегодня, 07:57

Учёные не могут создать новые скафандры для полёта на Марс и Луну. Для разработок было выделено $200 млн, но они ни к чему не привели.

Космическое агентство NASA стоит на пороге невероятных открытий в космосе. Учёные уже нашли невероятные вещи на Марсе и неизвестные ранее тела в нашей солнечной системе. Кроме того, сейчас NASA разрабатывает целый ряд космических аппаратов, которые позволят людям путешествовать быстрее и дальше на просторах космоса. Однако на фоне этого у космического агентства эксперты обнаружили серьёзную оплошность. Дело в том, что учёные не могут создать одежду для астронавтов.

В действительности у NASA нет скафандра для космонавтов, в котором они могли бы отправиться на поверхность Марса и даже Луны. Старые костюмы, которые носят астронавты МКС, являются очень устаревшими. По словам учёных, такие скафандры уже давно стоит отправить в музеи. Ситуация более сложная, чем может показаться на самом деле.

Сейчас астронавты МКС одевают в открытый космос массивные и громоздкие скафандры. Они практически не изменились с 1970-х годов. Из 18 созданных костюмов, сейчас находятся в рабочем состоянии только 11. Кроме того, они созданы учёными из NASA только в трёх размерах, и они не такие мощные и технологические, как остальное оборудование.

NASA было вынуждено выделять 200 миллионов долларов на проект по созданию новых космических костюмов и их нового дизайна. Однако исследования практически к ничему новому не привело. Учёным не удалось добиться полного функционирования скафандров. Созданные прототипы лишь немного годятся для дальнейших разработок.

Сейчас человечество очень быстро приближается к очередным полётам на Луну и первым полётам на Марс. Но до сих пор не известно, во что будут одеты космонавты.