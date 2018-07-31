Россияне жестко раскритиковали власть за продажу США двигателей РД-180

Сегодня, 14:15

Вашингтон на нашей технике отправит в космос военные спутники, дабы наблюдать за перемещениями ВС РФ. Где такое видано, негодуют «рядовые» граждане России.

В 2020 году РФ предоставит США еще 6 ракетных двигателей РД-180. Московские эксперты, комментирующие решение правительства, назвали его правильным и взаимовыгодным. Правда, в чем заключается взаимовыгода, Кремль, наверное, и сам не знает.

Зато все отлично знают и понимают россияне. Даже слабо разбирающиеся в политике граждане РФ жестко раскритиковали действующую власть за продажу США ракетных двигателей РД-180, назвав высокопоставленных чиновников «торгашами».

«Как известно, у торгашей нет родины. Где это видано, продавать столь уникальную технику откровенному противнику?» - негодуют россияне в соцсетях.

На РД-180 США теперь запустят в космос военные спутники и будут отслеживать перемещения российской армии, да еще и на территории РФ. Никакой выгоды, кроме денежной, не существует, считают озлобленные на Медведева и остальное правительство граждане. В завершении народ попросил власть ответить на один простой вопрос: почему они нам выдвигают санкции, а мы им продает уникальные ракетные двигатели?