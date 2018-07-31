«Звезда смерти»: NASA и Роскосмос не знают, как вернуть МКС на Землю

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Из-за перегрева, метеорита или завершения срока полезного использования, Международную космическую станцию придется возвратить на планету. Однако, как сделать это безопасно для экологии и людей, никто не понимает.

Актуальную космическую тему ранее поднял генеральный инспектор NASA, засвидетельствовавший постепенный нагрев МКС.

«В недалеком будущем ученым придется вывести из эксплуатации «звезду смерти» в ответ на чрезвычайную ситуацию, либо в конце ее срока полезного использования. Однако ни США, ни Россия в настоящее время не имеют возможности обеспечить возвращение МКС в целевой район в южной части Тихого океана», - говорит эксперт.

В январе 2017 года NASA предоставило Роскосмосу недоработанный план посадки космической станции. Сколько топлива потребуется, а также выдержат ли перегрузку системы и датчики – на эти вопросы у американцев нет ответов.

Требуются время и деньги, чтобы безопасно вернуть МКС на Землю. По оценкам специалистов NASA, контролируемое повторное включение или номинальный разряд на станции займут до двух лет, требуя $950 млн. Стоимость настолько высока из-за дополнительного пропеллента, необходимого для разворота МКС в идеальное положение.

Предполагается, «звезда смерти» сильно не навредит окружающей среде, так как токсичные жидкости и материалы сгорят еще в космосе. Однако некоторые фрагменты станции могут иметь кинетическую энергию, способную нанести ущерб людям и технике, включая корабли.

NASA и Роскосмос не знают, как вернуть МКС на Землю, планируя во всем разобраться в течение двух лет. А что, если возникнет внезапная аварийная неисправность, из-за которой на посадку «звезды смерти» у экспертов будет не более полугода.

Если это произойдет, у NASA и Роскосмоса будут проблемы, потому что мировое космическое сообщество не располагает планом действий при чрезвычайной ситуации. Программное обеспечение, отвечающее за одновременное зажигание двигателей Progress и Service Module, необходимых для аварийного обгорания, не загружается на борту. Еще одна проблема – недостаточное количество топлива, необходимого для направления объекта в безопасную зону аварии.

МКС, как и любая машина, обречена на неудачу. К слову, российские структурно-технические и технико-экономические оценки сейчас указывают на риск отказа оборудования на «звезде смерти» после 2024 года.