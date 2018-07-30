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Правительство РФ получило неожиданный шанс исправить «свой грех» перед обществом и почтить память великого человека, уверенны поклонники умершего.

Россияне не перестают протестовать против пенсионной реформы, которую планирует реализовать правительство Медведева. Веских аргументов народа власть не поняла, но вчера, по мнению пользователей Сети, случилось то, что должно изменить курс политиков в будущем. Ушел из жизни известный актер Сергей Шеховцов. Пользователи Сети и коллеги актера подчеркивают, что он так и не дожил до пенсии. Умер актер, оставив тайное послание для власти.

«У нас большое горе - скоропостижно скончался прекрасный и неподражаемый актёр Он был с нами с самого основания агентства в 2005 году и одним из тех, про кого говорят. НАШЕ ВСЁ... Невосполнимая утрата...», - говорится на официальном сайте актерского агентства «Талант 24»

Он запомнился многим поклонникам своими яркими и реалистичными ролями: генерала Пырова в сериале «Московская борзая», милиционера Гены в картине «Дом для богатых», роль Корнеева в «Дальнобойщиках» и многие другие, в общей сложности с 1988 по 2018 было 120 работ. Причиной смерти великого человека стала остановка сердца.

За свою жизнь Шеховцов не нарушил закона и всегда отдавал отчет своим действиям. Он был примером для подражания и останется в памяти людей чистым и справедливым.

«А сколько по РФ таких же, но не именитых людей, которые как и он, не дожили до пенсии?..», «Не к месту.О каком повышении пенсионного возраста может идти речь? А, тов.Медведев?», «Мы принесли свои соболезнования./Как насчёт пенсии актёра - отдать Кудрину? Как насчёт вранья о продолжительности жизни?», - написали пользователи Интернет, узнав о возрасте актера.

Общество настаивает на том, что актера могла погубить правительственная система, которая жаждет ввести новые реформы и создать невыносимые условия для людей, которым не удастся дожить до пенсии.

Предположительно похоронен актер будет на родине «в кубанской станице Спокойная».