«Хитрый план»: Званием ЗМС для сборной России Путин планирует выиграть Евро-2020

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Беспощадная критика вылилась на президента РФ, короновавшего Заслуженными мастерами спорта подопечных Станислава Черчесова за выход в 1/4 ЧМ-2018. Согласно установленным нормам, Кремль погорячился, однако и в данном решении есть некая гениальность.

То, что для бразильцев провал, Россия восприняла, как небывалый успех. Званием ЗМС для сборной Владимир Путин признал плачевное состояние отечественного футбола и занизил значимость достижений олимпийских чемпионов, призеров мировых и европейских первенств, считают критики.

И вправду, в России футболист может стать Заслуженным мастером спорта, выиграв Чемпионат мира или внеся выдающийся вклад в развитие «игры миллионов». Четвертьфинал на домашнем ЧМ-2018 не соответствует вышеперечисленным требованиям, поэтому, отчасти, Кремль получает по делу.

Единицы рассмотрели в решении Путина хитрый план «реанимации» отечественного футбола. Званием ЗМС для сборной России президент планирует выиграть, по крайней мере, не ударить лицом в грязь, на Евро-2020. Сейчас у команды Черчесова запредельная мотивация. Страна впервые за многие годы верит в отечественный футбол, а болельщик приходит на стадион, дабы скандировать «Молодцы!», а не «кривоногие».

«Люди повернулись к нам лицом, и я очень боясь это потерять», - говорил Артем Дзюба после ЧМ-2018.

Новая планка на мундиалях установлена, самое время превзойти достижение подопечных Гуса Хиддинка на Евро-2008 (полуфинал).