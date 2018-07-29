«Обогнали на несколько эпох»: Военные эксперты сравнили ВМФ России и США

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Американский флот насчитывает около 400 000 человек, а российский – всего 150 000. Кроме того, успехи кораблестроителей РФ оказались намного скромнее от тех, что звучали от чиновников, заявляют специалисты.

Российские военные чиновники заявляют, что ВМФ России всегда рассматривает возможные боевые сценарии, наблюдает за флотом и новейшим вооружением потенциальных противников. На основании этого ВМФ России заказывает у учёных такие средства, которые могут полностью компенсировать возможный неудачный исход морского противостояния.

Если же говорить о возможной морской войне России, то реальной угрозой может стать только ВМФ США и НАТО. На фоне этого военные эксперты сравнили оба флота. Не смотря на все заявления военных чиновников, ВМФ РФ и США с НАТО находятся в разных эпохах.

Это то же самое, если бы сравнивать флоты Первой и Второй мировой войны. Специалисты считают, что США обогнали РФ в плане флота на несколько эпох вперёд.

Все успехи российских кораблестроителей в реальности оказались намного скромнее от тех, которые звучали из уст чиновников. За 15 лет у США получилось создать больше 36 эсминцев, 12 подлодок класса «Вирджиния, АПЛ. Говоря про крупных игроков стоит отметить авианосец «Рейган», «Джордж Буш и «Форд», который является одним из самых крупных кораблей в истории.3

Был также построен вертолётоносец «Америка», несколько десантных кораблей и экспедиционная плавбаза «Пуллер». Кроме того, появилось 6 быстроходных кораблей, 11 кораблей типа «Сан Антонио», 2 морских терминала.

В это же время устаревшие корабли 80-90х годов продолжают модернизироваться, замещая устаревшее оружие.

ВМФ РФ за 15 лет получил атомную подлодку «Гепард», атомоход «Северодвинск» и 3 подводных ракетоносца. Из подводных единиц отмечается 5 фрегатов. Военные аналитики заявляют, что у российского флота в принципе нет технологий, которые есть у ВМФ США, как бы не заявляли разработчики.

Сейчас наблюдается рост ВМФ России, но всё же до американского флота предстоит создать ещё много кораблей. Кроме того, есть и огромное различие в личном составе ВМФ обеих стран. Если в РФ в 2017 году было около 150 000 человек, то в США – 319 000 и в районе 100 000 резерва.

Вывод один, сравнивать ВМФ России с ВМФ США бессмысленно. Для того, чтобы «побороться с вероятным противником» России стоит её многое сделать, иначе зачем битва, в которой просто невозможно победить.