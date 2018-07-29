«Письмо-предсказание»: В 1813 году 3-го президента США предупредили о вторжении НЛО

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Ужасное пророчество обеспокоило американцев и подорвало веру в сильную власть, убежден эксперт.

В Сети появилась информация о рассекреченном документе, который касается Томаса Джефферсона. Оказалось, что 200 лет назад президент получил письмо-предсказание. В документе было указано, что гуманоиды активно наблюдают за жителями Земли и используют информацию для своих секретных целей. В 1813 году 3-го президента США предупредили о вторжении НЛО. Поделится откровением инопланетяне решили по непонятным причинам, но услышаны к сожалению не были. Слова о будущем были сказаны с использованием похищенных гуманоидами двоих мужчин.

Жители Балтимора Эдвард Хэнсворд и Джон Кларк признались, что стали свидетелями жизнедеятельности пришельцев и побывали на борту НЛО. Более того, появилось предположение о трансформациях «гостей Земли». По свидетельствам очевидцев, гуманоиды способны облачатся в любую расу и облик людей, после чего, копируя человека, становятся сами собой: темно-серыми, с большой головой, злостной улыбкой и большими глазами. Ученые предполагают, что портрет пришельцев действительно может быть реальным, а худоба гуманоидов стала болезнью их расы – из-за отсутствия большого количества продовольствия.

Анорексичные инопланетяне в данный момент напоминают о себе каждый день. В разных точках мира НЛО посещают землян и продолжают их похищать. Только неясным остается факт отсутствия реакции 3-го президента США на полученное предупреждение.