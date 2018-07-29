«Убийца авианосцев»: День ВМФ в России поверг в ужас Запад

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Американцы ошарашены мощью российского вооружения, которое россияне продемонстрировали в канун 322-летия ВМФ.

В 2018 году, 29 июля, россияне празднуют день военно-морского флота Российской Федерации. Историки считают, что 30 октября 1696 Боярская Дума при Петре I приняла указ «Морским судам быть». Эту дату некоторые эксперты считают главной в начале отсчета становления регулярного флота в России. Огромный вклад в развитие современного флота сделал Иван Грозный. Он подписал указ о постройке военной флотилии. Более трех веков сила и мощь российского флота впечатляла и удивляла противников. На данный момент в РФ действует Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». Курс инициативы предполагает усовершенствование морской и речной магистрали для судоходства.

В этом году День ВМФ в России поверг в ужас Запад. За период времени до сегодняшнего дня Путин сделал из флота настоящую скрытую угрозу миру, уверен эксперт.

Специалисты подсчитали, что рост новых высокотехнологичных морских портов и строительство, закупки современной техники стали угрозой для Европы и Запада. С каждым годом ВМФ повышает мастерство благодаря улучшению качественных характеристик внутренних водных путей, обновлению крупнейших гидроузлов.

Практикуется спуск грузовых и пассажирских кораблей, продолжается усовершенствование аварийно-спасательного и ледокольного флотов, становится конкурентным арктическое судоходство. Более того, американцы видят угрозу со стороны ВМФ авианосцам и воздушному транспорту. В отчетах активности фигурирует «Адмирал Кузнецов», аналоги которого отсутствуют в мире. Кроме того, россияне проводят испытания новейших атомных крейсеров и авианосцев, которые могут серьезно изменить результат возможного столкновения сил с противником, в пользу РФ. Развитие технологий позволяет россиянам атаковать и выслеживать все движущиеся объекты в море, воздухе и на суше. Разнообразие и изобилие военной техники делает армию РФ уникальной и устрашающей.

Россия также получила негласное звание «убийца авианосцев», поскольку для противостояния врагам ВМФ использует новое и испытанное оружие, которому завидуют почти все страны мира.