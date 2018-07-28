«Кобзон, Задорнов, Фриске»: Почему рак преследует многих знаменитостей?

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Во всем мире с онкологией борются многие звезды. Порой возникает ощущение, что каждый второй артист обречен столкнуться со смертельным недугом.

Сейчас вся Россия держит кулаки за 80-летнего певца Иосифа Кобзона. Позавчера легенда отечественной эстрады попал в онкоцентр. Если верить сообщениям авторитетных СМИ, дела у депутата Госдумы России не очень хороши. Сегодня он якобы впал в кому, однако сестра артиста опровергает дурную весть. В соцсетях отчаявшиеся поклонники недоумевают, почему рак преследует многих знаменитостей?

Прошло совсем немного времени со дней смерти сатирика Михаила Задорнова, оперного певца Дмитрия Хворостовского, поп-исполнительницы Жанны Фриске и многих других звезд отечественного шоу-бизнеса. Иосиф Кобзон, в компании Игоря Крутого, Александра Беляева и Юрия Николаева, продолжает противостоять смертельному недугу. Злокачественную онкологию победить можно, тем более, депутат ГД РФ более 10 лет успешно не поддается ее смертельному воздействию. Остается только надеяться и верить.

Читая комментарии в соцсетях, и вправду, порой кажется, что каждый второй артист обречен противостоять раку, причем трагическая картина наблюдается не только в России. Объяснить высокий уровень заболеваемости онкологией среди звезд позволяет их «особенный» образ жизни.

Кобзон, Задорнов, Фриске – все они есть и были сверхвостребованными артистами. Этот факт подразумевает едва ли не ежедневные перелеты. Огромное количество раз в год селебрити приходится облучаться, проходя сквозь сканер в аэропортах. Об этом существенном минусе жизни известных людей в свое время говорил отец Жанны Фриске.

Из-за постоянной занятости артистам попросту некогда спокойно и правильно поесть. Частенько приходится перебиваться вредными высококалорийными продуктами с высоким содержанием сахара и жиров.

Часто звездная жизнь подразумевает непрекращающиеся месяцами стрессы и депрессии. Болезненное душевное состояние в большинстве случаев дополнено приемом алкоголя и наркотических веществ, что также наихудшим образом сказывается на организме.

Все вышеперечисленные факторы многократно увеличивают риск заболеваемости раком. Человеку, будь то фанат Кобзона или он сам, остается надеяться на скорые успехи науки, стремящейся сильно увеличить процент победивших онкологию людей в последующие несколько лет.

Владимир Путин, став президентом РФ в четвертый раз, потребовал от отечественной здравоохранительной системы уберечь россиян от рака. Итоги работы правительства в данном направлении мы с вами сможем увидеть уже совсем скоро.