ТОП-7 гаджетов, которые спасут от жары

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Вентиляторы - это, конечно, хорошо, но порой в самые жаркие дни они просто разгоняют теплый воздух и не помогают ни капли. Ниже будут представлены гаджеты, которые отлично справляются с охлаждением разгоряченного тела без кондиционера.

Системы испарительного охлаждения существуют не так давно и являются достойной альтернативой кондиционеру просто потому, что им не нужна какая-либо специальная установка или трубы, чтобы избавиться от тепла. Однако они понижают температуру не так хорошо, как те же кондиционеры. Evapolar evaLight - это небольшое личное устройство, которое подходит больше для персонального охлаждения, так как должно находиться наиболее близко именно к телу владельца для наилучшего эффекта.

Другой подход к системе охлаждения, не связанной с воздушным охлаждением, - это Geizeer, в котором используется большой вентилятор ПК для продувки воздуха на пакете для льда, чтобы охладить небольшую область вокруг него. Он также называется еще «личным кулером», так как необходимо находиться очень близко к нему. Он портативный, выглядит как предмет мебели, но у него очень небольшая область действия.

Охлаждающие жилеты и куртки. Они незаменимы, когда необходимо в жаркую погоду заниматься спортом. Нужно замочить жилет в воде, и внутреннее покрытие будет оставаться сухим, а внешнее испарять воду и охлаждать тело и воздух вокруг.

Специальные браслеты для запястий. Они выглядят точно так же, как и охлаждающая куртка, но носятся на запястьях и принцип работы у них одинаковый, это устройство создано для тех, кто считает, что носить целый жилет - это непрактично.

Испарительное полотенце. Оно работает после тренировок, когда нужно быстро освежиться. Работает оно, как обыкновенное полотенце, но только не впитывает воду, а отдает ее и получается очень тонкий и освежающий слой влаги на коже.

Охлаждающий галстук. Он работает практически по принципу жилета или браслета, но только он еще дополнительно замораживается. Галстук призван мгновенно охладить организм и помочь справиться с жарой.

Куртка Makita Fan - это куртка, которая имеет внутри себя охладительную систему. В прямом смысле, в нее вмонтированы два вентилятора, которые дуют в спину и не дают поджариться на солнце. Однако она не подойдет очень многим, так как ходить в куртке летом, даже охлаждающей, никто не станет.

Таков был ТОП-7 гаджетов, которые помогут человеку охладиться. Каждый человек персонально выбирает то, как его спасут от обжигающей жары, по своему вкусу.