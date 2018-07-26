Ученый пытается создать машину времени во имя спасения отца

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Мужчина мечтает изменить мир к лучшему.

73-летний американский физик-теоретик Рональд Маллетт сообщил, что он всю жизнь трудится и пытается изобретать во имя того, чтобы создать машину времени и спасти своего отца. Он поделился с журналистами, что, когда будущий физик и писатель был маленьким, его отец, будучи заядлым курильщиком, умер от сердечного приступа. И в тот момент, когда малолетнему Рональду попалась в руки научно-фантастический роман Герберта Уэллса «Машина времени», он, впечатлившись книгой, решил посвятить всю свою жизнь изобретению необычного устройства, которое позволило бы человечеству путешествовать во времени и пространстве, а также исправлять ошибки прошлого.

Ученый уже создал прототип своего устройства, но для того, чтобы отправлять материю в прошлое необходимы колоссальные ресурсы, которых у человечества на данный момент нет. Но Рональд верит, что все гениальное - просто, и не сдается в поисках своего способа активировать изобретение.



Множество книг написано на тему путешествий во времени и снято бесчисленное количество фильмов, и все они говорят об одном - путешествия во времени никогда не бывают безопасными. Почему же? Ученые практически уверены в том, что искривление пространства и времени приведет к созданию множества вселенных, и в какую из них ты попадешь по возвращению - неизвестно. Это называется «Эффект бабочки». Изменишь какую-то мелочь в масштабах своей жизни - изменишь ход истории целого мира. И даже такая благородная цель, как работа ради спасения собственного отца может не стоить тех изменений, которые будут внесены в историю.