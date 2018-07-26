«Надвигается страшное»: Ученые нашли подтверждение слов пророка о Нибиру

Сегодня, 15:45

Планета X приблизится к Земле, уничтожив всё живое на её поверхности, утверждал старец.

Как правило, предсказания разного рода провидцев учёные воспринимают с нескрываемым скепсисом. В то же время некоторые специалисты иначе начинают смотреть на заявление ясновидящих, когда их пророчества начинают сбываться с удивительной точностью. Так, недавно исследователи нашли подтверждение слов пророка Паисия Святогорца, канонизированного Русской и Константинопольской православными церквями, о таинственной планете Нибиру. Старец во второй половине прошлого столетия заявлял, что «случится страшное». При этом, предзнаменованием конца света, по мнению схимонаха, станет то, что люди совершат ужасную ошибку, отдав свою жизнь на откуп цифре. Она сотрёт грань между добром и злом, а также обезличит человечество. Наказать людей за эту ошибку призвана скрытая угроза, которая мчит к Земле с огромной скоростью. Проанализировав заявления Паисия Святогорца об апокалипсисе, учёные пришли к выводу, что он случится уже скоро - в августе. Планета X максимально приблизится к нашей планете и уничтожит всё живое на её поверхности.

Подтвердили данное предположение и уфологи, которые заметили не бывалую инопланетную активность на Земле в последнее время. Якобы все пришельцы стремятся массово покинуть нашу планету, зная о предстоящем апокалипсисе.

Новый смысл на этом фоне приобретает предсказание Итана Троубриджа, экс-сотрудника Геологического ведомства США. Он заявил, что участившиеся катаклизмы на Земле есть ничем иным, как предзнаменованием большой беды. Именно Нибиру, по мнению эксперта, порядка трёх тысяч лет назад уничтожила всю жизнь на Марсе и с тех пор приближается к нашей планете.