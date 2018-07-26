«Ядовитые облака»: Варшавские пророки в 1790 году описали события конца света

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Мир перевернется, финансовые катастрофы и уничтожения собственности прольют много слез, а люди лишатся сострадания и рассудка, говорится в анонимном предсказании польские старцев.

Более двух веков назад варшавские пророки увидели появление вооруженных смертоносными бомбами и стрелами летающих аппаратов, огромных армий, вооруженных до зубов и закованных в броню, и прочего орудия, способного в одно мгновение стереть с лица Земли целый город.

«Появятся ядовитые облака, а солнце начнет палить жарче, чем на экваторе», - описали начало конца света варшавские пророки.

Обрушившиеся на человечество смертоносные события разгневают Господа. Начнется суд над живыми и мертвыми. Закончится истребление людской расы падениями на Землю комет и звезд. Нашу планету подожгут сверкающие молнии, и старый мир навсегда исчезнет, пророчили человечеству в 1790 году.

Описанные польскими старцами события очень похожи на неоднократно обсуждаемую Третью мировую войну. С вооруженными самолетами и многочисленными армиями варшавские пророки полностью угадали, а вот роль комет и звезд, скорее всего, исполнят атомные бомбы, полагают современники.