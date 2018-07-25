Космологи описали возможную гибель Вселенной

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Эволюция может привести Вселенную к сингулярному состоянию, в котором материя перестанет существовать.

Научная работа на эту тему была опубликована в журнале Physical Review D. Авторы статьи - Сергей Одинцов и Василис Ойконому. Космологи использовали метод динамической системы и подход альтернативной теории гравитации. Ученые описали возможную гибель Вселенной и показали, что сингулярность динамической системы не обязательно совпадает с физической. В результате ученые пришли к выводу, что сингулярность (гибель) Вселенной – не обязательный вариант ее эволюции. Вселенная может существовать бесконечно в соответствии с моделью инфляционной Вселенной академика РАН Алексея Старобинского. Тогда ее эволюция должна описываться альтернативной теорией гравитации.

Сингулярность в истории Вселенной согласно теории Большого взрыва уже была. Это состояние, при котором кривизна пространства-времени, напряженность гравитационного поля, плотность энергии (материи) и температура стремятся к бесконечности. После разрастания этой точки или сферы (по расчетам ученых диаметром около 35 метров) произошел Большой взрыв.

Возможность возникновения такой сингулярности была доказана Стивеном Хокингом.

Есть 4 варианта сингулярности Вселенной в будущем, которые описали ученые. Авторами работы являются уже упомянутый Сергей Одинцов и японские ученые Ножири и Тсужикава. Некоторые из этих сценариев описывают возможность Большого разрыва в результате расширения Вселенной с ускорением, когда за конечное время Вселенная будет стремиться расшириться до бесконечности. В таком случае из-за огромного ускорения все химические соединения, молекулы и даже атомы распадутся.

Большой загадкой для ученых в описании эволюции Вселенной являпется темная энергия, сущность которой до настоящего времени неизвестна. Есть предположения, что темная энергия занимает до 70% Вселенной.

Если расширение Вселенной будет происходить с ускорением, то возможную гибель ее можно прогнозировать через 30-40 миллиардов лет.

Из теории Фридмана следует, что в зависимости от соотношения фактической и критической плотности вещества Вселенная может неограниченно расширяться, чередовать расширение и сжатие или находиться в стационарном состоянии.