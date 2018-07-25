«Ужасный Мордор»: Эксперты наглядно показали, что два гражданина в минуту уезжают из Украины

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В сети заработал сайт, развеивающий миф о России как агрессоре для украинцев.

Пропаганда Украины в очередной раз дала трещину. Украинские СМИ круглосуточно рассказывают о том, как хорошо живётся в новой отреформированной стране и как плохо в загибающейся под санкциями тоталитарной России. Вместе с тем, «ужасный Мордор» в который раз был показан как главный приют для недовольных плодами так называемой «Революції гідности» («Революции достоинства», - прим.ред.).

В сети заработал сайт, позволяющий мониторить активность украинских граждан на границе. На данном ресурсе эксперты наглядно показали, что из Украины уезжают два гражданина в минуту. При этом каждый второй эмигрант направляется в Россию.

Соцсети шутят, что таким образом так называемые «ватники» и «сепары» бегут из развивающейся Европы в отсталую Азию. «Патриоты» также стремятся покинуть родной край в поисках лучшей жизни, забыв о клятвах в верности Украине. Остроумные пользователи предположили, что из Польши или Канады любить свою страну куда комфортней.