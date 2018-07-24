Popular Mechanics: Украина продала Китаю секретные советские космические разработки

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В СССР с помощью этого корабля хотели обогнать США и высадить на Луну первого человека в истории. Украинские инженеры не только воссоздадут корабль, но и модернизируют его, сообщает анонимный источник.

Осведомлённый источник сообщил журналу Popular Mechanics, что Украина, а именно днепровское «Южное», продала Китайскому национальному космическому управлению секретные советские космические разработки «Блока Е».

Дело в том, что спускаемый модуль «Блок Е» разработали в составе лунного ракетно-космического комплекса Н1-ЛЗ. С его помощью в начале 70-х годов в СССР собирались запустить в космос и впервые в истории высадить на Луну живого человека. Однако в этой гонке советские учёные проиграли американским, и первым человеком на Луне в 1969 году стал Нил Армстронг.

Как бы то ни было, сейчас Украина и учёные из КБ «Южного» воссоздадут тот самый советский исторический аппарат, который поможет Китаю занять первенство в мировой космической гонке.

Уникальная система, в том числе и взлётная ступень лунного модуля, была создана в Украине. Именно она может стать решающей в усилиях Китая по высадке человека на Луне.

Покупка пакета советских и украинских технологий позволит Китаю сэкономить миллиарды долларов и долгие годы проектирования с испытаниями посадочного модуля.

Учёные из КБ «Южное» для воссоздания советского космического аппарата воспользуются цифровыми средствами проектирования. Однако в это же время Украина модернизирует аппарат, учитывая весь прогресс космической гонки. Инженеры из Днепра также будут организовывать производство нового космического корабля в самом Китае.