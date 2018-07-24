«Турфирмы об этом умалчивают»: Эксперты рассказали, как вернуться из отпуска здоровым

Сегодня, 10:24

В поездке можно подхватить целый букет смертельных болезней, о которых компании просто умалчивают.

В то время, как МИД РФ только предупреждает о смертельных болезнях за границей, которые можно подхватить во время отдыха, Роспотребнадзор только успевает фиксировать новые случаи заражения россиян. Только за июль смертельные вирусы привезли и отпуска жители Амурской и Ленинградской областей, Алтайского края и Сибири.

Эксперты рассказали, что за границей на отдыхе можно подхватить малярию, жёлтую лихорадку, денге и много других не менее опасных недугов. Однако зачастую турфирмы об этом умалчивают. Кроме того, очень важно не экономить на медицинской страховки, об это туристические агенты рассказывают гражданам ещё реже.

Сестра заболевшего в Таиланде Герасима Григорьева из Барнаула рассказала, что мужчина пролежал в таиландской больнице с лихорадкой денге. У него отказали внутренние органы, потом случилось кровоизлияние в мозг и как результат – остановка сердца. У семьи мужчины остался в больнице Таиланда огромный долг в 2,4 млн рублей. Тело родственникам не отдадут, пока те не выплатят всю сумму.

Сейчас же эксперты из Роспотребнадзора рассказали, как вернуться из отпуска здоровым. По словам специалистов, стоит страховаться, чтобы в случае болезни все расходы не ложились на плечи туриста. К примеру, семья умершего Григорьева платила по 150 тыс. рублей в сутки. Также турфирма должна предупреждать о потенциальной опасности поездки в экзотическую страну. Если там есть вирус, то стоит делать прививку.

Туристические фирмы традиционно заявляют, что никакой лихорадки денге и малярии нет, и это всё просто ложные заявления СМИ. По словам специалистов, нужно всегда пользоваться услугами финансово-стабильной турфирмы. Стоит также расспрашивать об отелях. К примеру, в Турции власти на законодательном уровне следят, чтобы номера каждый день прочищались спецрастворами, в других же странах такого может и не быть.

Конечно же для того чтобы оформить страховку, сделать прививку и всё узнать об отеле потребуется время. Но в конечном итоге все эти усилия могут спасти отдыхающим жизнь.