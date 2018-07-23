«Трамп, не молчи!»: Президента США умоляют рассказать чудовищную правду о Нибиру

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Человечеству скоро наступит конец, а мировая элита скрывает начавшийся апокалипсис от «лишних едоков», считают американцы.

С 1983 года правительство США умалчивает о существовании таинственной планеты Нибиру, убеждены приверженцы теорий заговора. Смертоносный космический объект несколько раз проносился вблизи Земли, нанося ее непоправимый ущерб. Об очередном присутствии непризнанной наукой планеты Х в Солнечной системе свидетельствуют множественные извержения вулканов и землетрясения в Северной Америке и Евразии.

В открытом письме Белому дому американцы умоляют президента США рассказать чудовищную правду о будущем апокалипсисе.

«Трамп, не молчи! Времени осталось совсем мало. Мы оба знаем, вы скрываете от общественности реальное положение дел в космосе», - написал лидеру американцев один из приверженцев теорий заговора.

Многие в США уверены, Трамп не просто так поочередно встречается с авторитетными мировыми политиками. У «элиты» есть план, как покинуть Землю, обреченную на смерть. Места на спасительном корабле давно распределены. Простым смертным туда не попасть, уверены конспирологи.

Со стремительным приближением Нибиру американцы связывают стремление президента США как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Они главные на корабле, а у простых смертных еще есть шанс поймать мировых лидеров на лжи в ходе следующего саммита, подчеркивают приверженцы теорий заговора.

Уфологи не сомневаются, в скором времени Нибиру настолько близко приблизится к Земле, что их оборудования будет достаточно, дабы раскрыть заговор «элиты» и науки. Ожидается, на грани смерти наша планета окажется уже в августе.