Очевидец: На границе США и Мексики «грозовой» НЛО прошёл через портал

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Корабль пришельцев влетел на огромной скорости и потерпел крушение. Всё происходящее сопровождалось молнией и было заснято на видео. Очевидец рассказал подробности случившегося.

Житель США недалеко от границы с Мексикой снял очень необычный корабль пришельцев. По словам очевидца, в один момент внезапно началась сильная гроза, вспышки и молния. Через несколько секунд из облаков на огромной скорости вырвался корабль инопланетян.

Всё молния достигла своего пика именно в момент вылета пришельцев. Однако, по словам очевидца, корабль на огромной скорости вылетел из облаков, а затем врезался в Землю. В облаках был некий «грозовой» портал, через который НЛО и прошёл.

Уфолог считает, что пришельцы потерпели крушение. На нашу планету они попали случайным образом, когда их система телепортации сломалась и начала кидать в различные уголки Вселенной. По словам специалиста, именно при помощи телепортации пришельцы могут путешествовать по необъятно огромному космосу.

Людям тоже нужно рассматривать в идее космических путешествий именно телепортацию, а не традиционные перелёты, уверен уфолог.

Как бы то ни было, корабль инопланетян разбился на границе с США и Мексикой в пустыне, поэтому найти обломки местным энтузиастам удастся навряд ли. Им помешает американская политика против соседнего государства.