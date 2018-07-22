«Надвигается страшное»: Схимонах описал события грядущего Апокалипсиса

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Приближение зловещей планеты Нибиру, всепоглощающая черная дыра и многое другое было предсказано Паисием Святогорцем, канонизированным Константинопольской и Русской православной церковью.

Схимонах еще во второй половине прошлого века описал события грядущего Апокалипсиса, возвестив при этом, что надвигается страшное, но человечество способно при наличии воли и силы духа пережить все катаклизмы, предсказанные еще с библейских времен. Тем не менее, отец Паисий заострил внимание на некоторых современных аспектах, которые во стократ увеличивают риск конца света. Например, схимонах говорил о проклятии глобальной чипизации человечества, когда это понятие только входило в обиход среди специалистов. По словам святого отца, непростительной ошибкой станет согласие людей на вторжении в их повседневную жизнь цифры, которая заменит мерило добра и зла на обезличенное существование.

Также, хотя и иносказательно, Святогорец предрек возможное столкновение планеты, скрытой от человеческих глаз с Землей. Черная дыра, в суждениях схимонаха, явится порождением рук человеческих и злой воли бездушных себялюбцев, возомнивших себя творцами. Напомним, сказано это было в то время, когда о ЦЕРНЕ и Большом адронном коллайдере еще и речи не шло. Старец призывал людей помнить, что избавление от зла, несущем неминуемую погибель, находится в их душах и доброй воле. Великий пророк также упомянул о безответственных политиках, которые могут привести к рукотворному Апокалипсису, а также транснациональных компаниях, вгрызающихся в Землю, как прожорливые черви в спелое яблоко. Наверное, человечеству стоит прислушаться к пророчествам Паисия Святогорца, пока не стало слишком поздно.