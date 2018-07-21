«Будущее в опасности»: Человечество может пострадать от ошибок прошлого

Сегодня, 22:12

Человек своими руками уничтожает будущее своих потомков просто потому, что даже не пытается проанализировать события прошлого и настоящего.

Всем известно, что история человечества идет по спирали, но порой кажется, что человек неспособен анализировать прошлое и сталкивается со «старыми» новыми проблемами. Из-за ошибок прошлого человечество может сильно пострадать.

Как пример можно приводить и ситуацию в Украине, и образование ЛНР с ДНР. Итог один: человек наступает на одни и те же грабли в течение не сотен лет, а тысячелетий.

В 1919 году из-за Гражданской войны в России, а также в поддержку Временному правительству была создана Донецко-Криворожская республика. Очень много крови тогда пролилось в конфликте с воссозданной Украинской Народной Республикой. Конфликт ныне на Донбассе с ужасающей точностью напоминает столкновения в 1919-1920 годах. Только вот Донецко-Криворожская республика просуществовала очень недолго, как и Временное правительство, а что же с Донецком и Луганском? Их республики существуют до тех пор, пока Владимир Путин у власти и существует поддержка России, так как самостоятельно они не представляют полноценную экономическую и военную единицу. Точь-в-точь как с Временным правительством.

К сожалению, человечество неспособно также пресечь возможные будущие войны, так как человек остается существом субъективным и зачастую не заглядывающим в прошлое. Но если присмотреться ко всем прошлым войнам, то можно понять, что современные от них не отличаются практически ничем и люди ничему не учатся, а будущее находится в опасности, и люди гибнут в этих сражениях ни за что. Порой даже современные события никоим образом не проходят сквозь критическое мышление, присущее человеку, а признаются за чистую монету, потому что убедительно звучат.