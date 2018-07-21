«В Роскосмосе доиспытывались»: В Ярославле жители жалуются на «повелителей воды»

ФСБ приглашают в город для налаживания работы Водоканала.
В массах очень популярной оказалась тема Роскосмоса. Даже несмотря на отдаленность людей от темы научных разработок, с вопросом отставки Дмитрия Пайсона осведомлены большинство россиян. Этим решил воспользоваться житель Ярославля. В социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил «пост отчаяния».
Теперь ситуацию с водоснабжением в Ярославле стала известна всем. Жалуются люди не в первый раз на Водоканал и специалистов данной структуры. Поскольку в летний период вовсе без воды нельзя обойтись. Медики предупреждают, что нарушенный тепловой режим может спровоцировать развитие недомогания и ухудшения здоровья.