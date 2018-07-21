«Он пропал в 2011»: Власть в России захватил жестокий двойник Путина

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Возможно, всё дело в смертельной болезни. Поэтому настоящий Путин давно не появляется на публике, считают эксперты.

У многих политиков и известных публичных людей, актёров и музыкантов по всему миру есть двойники. Не исключением стал и Путин.

Специалисты составили топ двойников Путина, каждый из которых исполняет свою конкретную роль. Как заявляют эксперты, у российского президента есть круглолицый «вздутый» двойник, который чаще всего бывает на телевидении, Путин с квадратным лицом, который замещает предыдущего двойника на ТВ и мужественный двойник, который редко попадает в кадр. Настоящий же Путин пропал ещё в 2011 году.

Различить двойников Путина можно. Первое отличие – это заплывшие глаза, мешок под глазом, квадратная переносица и короткий нос. Это сравнение круглолицего двойника и двойника с квадратным лицом. У них также разная текстура кожи, щёки. Кроме того, огромная разница во рту двойников Путина.

Мужественный же двойник отличается очень характерными складками на глазах. Что касается настоящего Путина, то как заявляют эксперты, он пропал таинственным образом и с 2011 года на публике вовсе не появлялся. Власть же в России захватил круглолицый двойник, который и выдаёт себя за российского главу.

В это же время скептики заявляют, что никаких двойников у Путина нет. Изменения во внешности российского президента могут быть связаны с его пристрастием к пластической хирургии. Дело в том, что Путин уже далеко не молодой, ему 65 лет. Президенту РФ нужно оставаться для своих приверженцев «молодым мужиком».

Помогает Путину в этом различные подтяжки лица, ботокс и хирургические вмешательства. Это конечно же продлевает молодость президента России, но ценой изменения внешности. Именно поэтому он бывает круглолицым и квадратнолицым, всё зависит исключительно от операции.

Быть «молодым мужиком» в 65 лет для россиян Путину необходимо. Его молодость – некий гарант власти. В глазах своих единомышленников он остаётся бодрым и полным сил, способным на действия и размышления. «Старика» же никто не будет слушать. Без «инъекций молодости», считают политологи, рейтинги Путина сильно упадут.

Кроме того, ранее сообщалось, что астрологи предрекли Путину смертельный рак. Президент России закончит править досрочно в 2019 году.