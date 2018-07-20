«Подпольное воровство»: ФБС начало дело о «слитых» США гиперзвуковых комплексах

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США создавали гиперзвуковое оружие на основе данных, полученых от шпионов из «Роскосмоса». Эксперты считают, что американцы имели смелость копировать разработки России, выдавая их за свои.

Сейчас между Россией и США идёт борьба за лидерство в военной сфере. Не исключено, что американцы задействовали для похищения секретной документации РФ своих шпионов, а созданное вооружение нового поколения выдавали за свои собственные разработки.

Сегодня, 20 июля, утром следственная группа ФСБ начало проводить обыски в ЦНИИМаш (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения). Начато дело о «слитых» США гиперзвуковых комплексах. Кроме того, следователи из ФСБ также обыскивают офис директора исследовательско-аналитического цента ОРКК (Объединённая ракетно-космическая корпорация) Дмитрия Пайсона.

По имеющимся данным, все обыски проводятся в рамках возбуждённого уголовного дела о государственной измене. Следователи ФСБ считают, что некоторые сотрудники институтов «Роскосмоса» могли работать с западными спецслужбами, сообщая им секретные разработки российских гиперзвуковых ракет.

По некоторым данным, информацию западным спецслужбам отправили именно сотрудники ЦНИИМаша, с которым Пайсон поддерживал тесную связь. Сейчас ФСБ проводят обыски в институте машиностроения в Королёве и в московском здании ОРКК. Обыскиваются кабинеты нескольких сотрудников и Пайсона.

Предполагается, что в деле о госизмене идёт речь именно о «слитых» гиперзвуковых ракетных комплексах Кинжал и Авангард, которые считаются одними из передовых военных разработок России. Эксперты отметили, что действия Запада можно назвать только подпольное и подлое воровство.

Во всём мире гиперзвуковые ракеты и установки считаются приоритетными разработками. Возможно, как отмечают военные обозреватели, что американская разведка хотела узнать, удалось ли России достичь успехов в гиперзвуковых технологиях, или все заявления – ложь.

В это же время стоит отметить, что в России гиперзвуковые ракетные комплексы начали использовать раньше, чем в остальных странах. РФ настолько преуспела в создании такого вооружения, что в 2017 году Великобритания и США обращались к России с предложением отказаться от разработки гиперзвукового оружия. Его признали такой же угрозой, как и ядерное оружие. Военные специалисты по всему миру в один голос заявляли, что гиперзвуковые ракеты могут начать Третью мировую войну.

Сейчас в США есть подобное орудие. Эксперты считают, что его появлению способствовала работа американской разведки, которая сотрудничала с разработчиками, похищая данные прямо «из-под носа РФ». США могла начать укреплять свои позиции именно из-за российских технологий и разработок, чтобы потом быть готовыми уничтожить Россию её же разработками.