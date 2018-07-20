«Панически боится майданов»: Пророки объяснили, почему Путина свергнуть невозможно

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Дьявольский логотип «Единой России» содержит в себе сатанинского козла и цифры 666, чтобы подпитывать власть Путина.

С наступлением нового двухтысячного тысячелетия многих людей стал интересовать вопрос, что случится с Землёй в следующую эпоху. Он стал одним из главных для многих в течение десятилетий. Стараясь на него ответить в 1998 году телекомпания CNN создала документальный фильм.

В рамках работы журналисты хотели узнать, что случится с человечеством в 2000-х годах. Они опросили разных шаманов, провидцев и магов, в общей сложности они работали с 500 людьми со всего мира. Большинство из этих пророков заявляли одно: с 2000 года на Землю придёт посланник дьявола, который захватит одну шестую часть суши. Многих дьявольский правитель разочарует, но многие последуют за ним бездумным строем. Весь мир попадёт в его сети, а питаться он будет «кровью Земли», то есть нефтью.

Здесь провидцы и пророки старались предупредить о правлении Путина, которым назвали «дьявольским». По словам мистиков, во втором десятилетии 2000-ного года он начнёт творить свои кровавые беды. Но в итоге его повергнут внезапно и беспощадно. Снятый CNN в России не просто не распространяют, его насильно изымают спецслужбы.

Пророки объяснили, почему свергнуть Путина нельзя, по крайней мере сейчас. Дело в том, что не зря он панически боится майданов. Все оппозиционные митинги разгоняются, а людей увозят полицейские. С восстанием народа уже встречался Янукович в Украине. Путин очень боится такого исхода. На фоне этого он начал компанию по «порабощению умов», когда соседние братские народы становятся врагами и «фашистами».

Эксперты считают, что и партия у Путина не просто «Единая» и «справедливая», а дьявольская. Пророки заявляют, что символ медведя на самом деле козёл, который является главным символом Сатаны. В названии «Партия Единая Россия» есть по 6 букв в каждом слове, вот и получается, что на логотипе изображён дьявольский козёл и цифры 666.

По словам современных пророков, свергнуть Путина и его партию в РФ пока что нельзя, но война уже началась.

Ранее сообщалось о болезни Путина и о следующем президенте РФ.