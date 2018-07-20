«Страшное пророчество»: До конца 2018-го ДНР и ЛНР полностью уничтожат

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Украины также не станет как целостного государства. Пророки предвидели, что украинское правительство выбрало не правильный путь, что приведет к полному краху страны.

До этого момента еще существовали надежды, что ДНР, ЛНР и Крым снова окажутся в составе Украины. Так считала предсказательница Магдалена. Она видела, что в Украине начнутся не легкие времени, война, разруха, кризис, но все это должно закончится в течение 15-ти лет. Украинский народ сменит правителей и все наладится.

Но другой пророк так не считает. Павел Глоба неоднократно говорил, что после начала войны в ДНР и ЛНР украинское государство начнет распадаться. Страшное пророчество он озвучил еще много лет назад. Глоба предсказал, что до конца 2018-го ДНР и ЛНР полностью уничтожат. Соответственно речи о возвращении Крыма быть не может.

2018-й год для Украины будет критически тяжелым, в конце года все перевернется ног на голову". Народ изберет нового правителя, но это стране уже не поможет. Благополучие населения Украины останется на том же уровне, появится еще больше бедных людей. Все это приведет к полному краху экономики и Украина будет стерта с карт навсегда.