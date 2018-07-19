«Уже в Польше и идёт в Россию»: Новый наркотик массово превращает людей в зомби

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Угроза с Запада скоро может сделать из россиян живых мертвецов.

В Польше зафиксировали первые случаи употребления опасного синтетического вещества альфа-PVP (α-Pirolidynopentiofenon). Новый наркотик, также известный как флакка, распространяется в форме порошка или кристаллов. Его можно курить, глотать, нюхать и вводить в организм шприцем. Особенностью данной субстанции является то, что она массово превращает людей в зомби.

После употребления флакки проявляется чрезмерное возбуждение, которое сопровождается паранойей, галлюцинациями, психозом и странным поведением. Побочным эффектом может быть поражение почек и сердечный приступ, существует большая вероятность летального исхода. В настоящее время известно о нескольких инцидентах на территории Польши, но в полиции уверены, что их намного больше. Ранее фиксировалось его распространение в Северной Америке. В частности, на днях сообщалось о случаях употребления в канадском штате Онтарио.

Между тем, эксперты утверждают, что угроза с Запада уже «семимильными шагами» идёт в Россию. Один похожий случай был замечен две недели назад в Воронеже. В Москве от подобного вещества незадолго до этого скончался мужчина.

Ранее мы писали, что ученые доказали существование вируса зомбизма человека. На финальной стадии развития у людей возникает непреодолимое желание нападать на себе подобных и распространять инфекцию.