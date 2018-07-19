«Энергетическая сверхдержава»: Россия обрекла Турецкий поток на смерть

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Дональд Трамп «поймал за язык» Владимира Путина на саммите в Хельсинки, вынудив РФ продолжить гнать газ на Европу через Украину, считают политологи.

Энергетические войны «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже пока что складываются в пользу Украины. Заставив российскую госкорпорацию выплатить $2 млрд, Киев был готов навсегда разорвать газотранспортные дела с Москвой, однако после саммита Трампа и Путина в Хельсинки последовало новое предложение о сотрудничестве.

Это инициатива США, уверены мировые политологи. В Финляндии главной победой американского президента стало публичное заявление Путина о готовности «Газпрома» гнать газ на Европу через Украину, предварительно урегулировав споры в Стокгольмском арбитраже. Сказал – получай. На следующий день «Нафтогаз» пришел мириться.

«Энергетическая сверхдержава», из-за непредусмотрительности своего лидера, обрекла на смерть Турецкий поток, считают эксперты. Украину в обозримом будущем обойти не удастся, а решить за полтора года (время истечения контракта с «Нафтогазом») физические и документальные вопросы по газопроводу на дне Черного моря попросту нереально.

Еще одна проблема заключается в том, что Россия транспортирует газ в сторону Турции посредством все той же трубы через Украину. Для того, чтобы новый проект снабжал сырьем хотя бы Румынию с Болгарией, «Газпрому» нужно запустить поток в обратном направлении, или же построить еще одну трубу из Турции. Однако Анкара уже получила свое (часть Турецкого потока на внутренний рынок), поэтому возникает большой вопрос: согласится ли Эрдоган на дополнительное строительство?