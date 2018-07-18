«США уничтожат первыми»: Третья мировая война начнется в космосе

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Китай стал лидером апокалиптической гонки вооружений, и сейчас в Пекине желают остаться единственной сверхдержавой, полагают японские политологи.

Остров Хайнань – живописный курортный регион КНР, принимающий с распростертыми объятиями десятки тысяч мировых туристов. Однако с недавних пор он стал одной из главных стратегических точек Китая с грандиозным космодромом. Все логично, ведь самая южная провинция Поднебесной расположена к экватору ближе остальных.

В 2007 году Пекин успешно испытал первое в истории человечества противоспутниковое супероружие. Взлетев на высоту 865 км, баллистическая ракета разорвала на тысячи осколков старый метеорологический спутник. Началось строительство «Великой космической стены», предназначенной для защиты КНР от атаки из внеземного пространства. Позднее Китай запустил в космос спутник с механической рукой для «отлова» вражеских аппаратов. Новый проект также увенчался успехом.

Согласно современным доктринам, именно уничтожение спутников противника является залогом успешной полномасштабной войны. Кто одержит победу в космосе, неизбежно добьет врага на земле, убеждены японские политологи. Параллельно КНР нарастила возможности по выводу во внеземное пространство полезной военной нагрузки, сделав внушительные шаги к созданию вооруженных баз на Луне. Добавим сюда впечатляющий рост экономики, прогресс авиации, флота, а также наличие ядерного оружия, и получим едва ли не самую сильную по всем фронтам сверхдержаву.

Третья мировая война начнется в космосе. США уничтожат первыми, что будет особо унизительно для Вашингтона, ведь не так давно он опережал Пекин как в космосе, так и на земле во всех направлениям, считают эксперты.

Японцы не смогли предсказать судьбу России в апокалиптическом противостоянии, подметив, что все будет зависеть от отношений КНР и РФ в «час Х».